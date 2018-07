Roma, duemila tifosi in via degli Uffici del Vicario per i 91 anni del club giallorosso

I tifosi della Roma si sono radunati ieri sera al Pantheon per poi spostarsi in corteo in via degli Uffici del Vicario, sotto le finestre dellla prima sede storica della società giallorossa – per festeggiare l'anniversario della fondazione del club. Circa duemila persone hanno partecipato alla serata dedicata alla Roma, sventoilando bandiere, intonando cori e accendendo fumogeni con i colori giallorssi. Al secondo piano del palazzo adiacente alla Camera dei Deputati, il 22 luglio 1927 il presidente Italo Foschi firmò il primo ordine del giorno della nuova società, nata dalla fusione di altri tre club: Alba Audace, Roman e Fortitudo Pro Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA