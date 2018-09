Roma, Dzeko: il centravanti rifinitore non ha bisogno del trequartista

di Alessandro Angeloni

Sbuffa, sbraita, alza la voce, gesticola, poi la Roma perde, gioca pure male e dici: Dzeko è nervoso. E ti credo, ma ben venga. Meglio acceso e incazzoso che spento e pure demotivato. Del resto si andava sostenendo - nemmeno troppo tempo fa - che Dzeko fosse un po' troppo buono. Ora non possiamo certo lamentarci se ha deciso di perdere la pazienza, possiamo lamentarci se lo fa platealmente, con il compagno, con l'allenatore. Il problema è capire: perché si innervosisce? La mancanza del gol non può essere il motivo: ne ha segnato uno fino a ora e anche quando - in passato - non li faceva con continuità, non reagiva come abbiamo visto a San Siro, mandando a quel paese un compagno e rispondendo all'allenatore. Edin si arrabbia - come è successo lo scorso anno dopo la prima sfida con l'Atletico Madrid - quando la squadra gioca male e quando lui è fuori dal contesto, quando non è al centro del mondo.

