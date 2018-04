Roma, Dzeko: «L’arbitro doveva avere il coraggio di fischiare il rigore». Dzeko: «Abbiamo sbagliato noi e il direttore di gara»

di Redazione Sport

Nel corso del programma “Premium Champions”, l’attaccante della Roma Edin Dzeko dichiara: “Abbiamo provato a giocare come sempre, abbiamo pressato alto sapendo che loro sono più forti. Abbiamo dato tutto, il 4-1 è un risultato troppo pesante anche perché ci sono stati due autogol. Loro sono più forti e lo si sapeva. Il 3-1 sarebbe stato meglio ma se commetti troppi errori poi queste squadre ti puniscono. Ora si riparte dalla Fiorentina perché se vogliamo giocare la Champions anche il prossimo anno dobbiamo vincere le prossime gare. Poi penseremo al ritorno col Barca. Ci vuole il VAR anche in Champions visto il rigore non fischiato? Certo, se dà quel rigore la gara cambia. L’arbitro doveva avere coraggio a fischiare contro il Barcellona. Siamo tutte e due meritatamente ai quarti e deve fischiare in modo corretto per tutti”.



«Gli errori fanno parte del calcio. Abbiamo sbagliato noi e ha sbagliato l'arbitro ma questa non deve rappresentare una scusa». Così Alisson, dai microfoni di Premium Sport, dopo Barcellona-Roma. «Dobbiamo tornare a lavorare a testa alta per fare il meglio possibile - aggiunge il brasiliano -. Dobbiamo pensare a una gara alla volta, dobbiamo restare uniti e continuare così, sia in campionato che in Champions».



