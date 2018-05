Roma: Dzeko: «La società decide del mio futuro. Ho passato un periodo complicato»

di Gianluca Lengua

La stagione di Edin Dzeko può dividersi in due parti: la prima in cui l’attaccante ha fatto rimpiangere le prestazioni dello scorso anno (51 presenze 39 gol) e la seconda in cui ha dato un enorme e decisivo contributo alla squadra dando un aiuto fondamentale per la qualificazione alla semifinale di Champions League. «Dopo essere stato al Manchester City, non ero pronto a trasferirmi al Chelsea, così ho deciso di restare alla Roma. E’ stato un periodo molto complicato: tante cose mi sono passate per la testa, non ero sicuro di niente», ha detto il bosniaco a Face Tv durante il ritiro in nazionale. La semifinale giocata contro il Liverpool è stato il momento più importante nella storia europea dei giallorossi da 34 anni ad oggi: «Contro il Barcellona siamo stati super, in semifinale contro gli inglesi non siamo stati in grado di raggiungere la finale per l’andata giocata ad Anfield. Non siamo forse ancora consapevoli dell’occasione che abbiamo perso: abbiamo segnato sei gol, eppure non siamo riusciti a passare in finale. Il mio futuro? Ho altri due anni di contratto, quindi bisogna chiedere anche alla Roma».

