Roma-Chievo: dalle 18 La Diretta Di Fra testa solo al terzo posto

La sfida tra Roma e Chievo apre il programma della 35esima giornata di Serie A; i padroni di casa, reduci dal difficile martedì di coppa, devono vincere per conservare il terzo posto in classifica e continuare così la corsa alla Champions League del prossimo anno, mentre i veneti, in caso di sconfitta, corrono il rischio di precipitare al terzultimo posto in graduatoria qualora la SPAL dovesse vincere domani.



Roma e Chievo si sono affrontate all'Olimpico, in Serie A, 15 volte: la supremazia dei capitolini è netta, con 10 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte; l'anno scorso il match tra le due compagini fu giocato appena prima di Natale e terminò col punteggio di 3-1 per i padroni di casa, che rimontarno al vantaggio iniziale di De Guzman grazie ai gol di El Shaarawy, Dzeko e Perotti su calcio di rigore.

