Roma, Dzeko: «Qui si parla sempre prima. Ma i nuovi acquisti sono forti»

di Gianluca Lengua

Protagonista indiscusso della scorsa stagione, Edin Dzeko è chiamato a ripetersi in quella che tra un mese esatto prenderà il via. Il bosniaco a gennaio è stato vicino alla cessione al Chelsea, ma Londra non lo ha convinto e ha preferito restare a Roma dove ha disputato la semifinale di Champions League: «Mi sento molto bene qua, anche per questo sono rimasto a gennaio e abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. Ho i figli e mia moglie e tutti stanno bene e così anche io sono contento. Anche se non abbiamo vinto nulla, in Champions abbiamo fatto una stagione incredibile. Speriamo di poter fare qualcosa di più quest’anno», ha detto l'attacante a Roma tv. Con dieci nuovi acquisti e la cessione di Nainggolan, la Roma sembrerebbe più forte dello scorso anno anche se la partenza di Alisson è dietro l’angolo: «A Roma si pensa sempre prima e non voglio essere così. Abbiamo preso giocatori importanti e il mercato non è finito quindi vedremo. Ci sono tre competizioni e tanti giocatori, il mister dà la mentalità giusta che a Roma serve di più. Speriamo di fare bene da inizio campionato e vincere tante partite. Marcano da dietro vuole giocare, molti non hanno capito quanto è bravo. Sono tutti bravi, non dobbiamo pensare quello che pensano gli altri, ma essere contenti e dare sempre il meglio».

