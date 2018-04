Roma, è l'esterno alto a destra l'unico dubbio di Di Francesco

di Ugo Trani

Il Ninja lascia subito il segno, davanti a Francesco e Cristian Totti che si divertono a bordo campo. Nainggolan si presenta al Camp Nou e mostra il tacco per il primo colpo al pallone. Il piede è il destro, quello della coscia indolenzita e del flessore contuso per la ginocchiata presa al Dall'Ara. E' il suo modo di avvertire la platea, soprattutto i media spagnoli che assistono alla rifinitura: non è qui in gita. Farà, nel centrocampo titolare con De Rossi e Strootman, pure la partitella. E' recuperato, anche se Di Francesco gli concede ancora solo il 50 per cento delle probabilità di cominciare l'andata dei quarti: pronto Pellegrini. Valeverde, invece, è sicuro di avere Busquets. Che, però, non è al top. Nessuna pretattica, dunque, tra gli allenatori. Se giocano, lo fanno a viso aperto. E in campo.



STESSO RUOLO DA ASSEGNARE

Di Francesco deve scegliere l'esterno alto da sistemare a destra. Proprio come il collega del Barça che deve chiudere la linea a 4 dietro a Messi e Suarez: il ballottaggio è tra Dembelè (favorito) e Paulinho. Sembrerà strano, davanti alla superpotenza catalana, ma il tecnico giallorosso ha addirittura più scelta: lì può sistemare gli attaccanti El Shaarawy, titolare sabato scorso, o Defrel, entrato in corsa contro il Bologna, ma anche il centrocampista Gerson e il jolly Florenzi. La catena di destra cambierà come il centravanti, con Dzeko che si riprende il posto, spingendo in panchina Schick, arrivato in Spagna con la speranza di debuttare in Champions. Florenzi terzino e Gerson davanti, la soluzione più gettonata dopo la rifinitura.

SFIDA ALLA LAVAGNAIl Barcellona farà pesare l'organizzazione e la qualità. E ovviamente Messi che da solo può scrivere la storia dei quarti di finale già nella gara d''andata. La Roma ci proverà con il pressing e il possesso palla. Di Francesco, e mai come in questo viaggio, sta spingendo sullo spirito di squadra. Quindi il pressing, ma non individuale. E il possesso palla, per attirare i rivali in trappola. Detto così, sembra facile. Anche perché poi qui ci sono anche 100 mila gladiatori. E Iniesta, Suarez e gli altri. Da undici anni sono almeno tra i migliori 8 club d'Europa.

