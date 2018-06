di Stefano Carina

Stavolta Monchi non c’era. Non serviva la presenza del ds (come accaduto invece la sera precedente con Santon) per accogliere ieri Pastore all’aeroporto di Ciampino.





© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO