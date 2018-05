Roma, ecco Karsdorp: oggi in gruppo dopo sei mesi.

di Gianluca Lengua

Rick Karsdop una piccola soddisfazione in una stagione sfortunata l’ha ottenuta proprio oggi: si è allenato con la squadra per la prima volta dopo sei mesi e mezzo dall’infortunio al legamento crociato (seduta individuale per Peres e Defrel). L’esterno è stato prelevato la scorsa estate dall’Ajax per ricoprire il ruolo di terzino destro, ma un piccolo intervento di pulizia al ginocchio a luglio e l’infortunio contro il Crotone a fine ottobre, hanno segnato la sua stagione in negativo. Rick, adesso, punta alla convocazione (premio) contro il Sassuolo, ma il vero obiettivo è essere in campo per la prima di campionato della prossima stagione. Nel mese e mezzo di vacanze, l’olandese seguirà scrupolosamente le indicazioni dello staff atletico e sanitario per farsi trovare pronto all’appuntamento fissato per i primi di luglio.



LE DATE DELLA PREPARAZIONE

Di Francesco riabbraccerà la squadra per la nuova stagione tra il 5 e l'8 luglio, trascorrerà due settimane a Trigoria (non è previsto il ritiro in montagna) e il 22 luglio è prevista la partenza per gli Stati Uniti per la tradizionale tournée americana. La prima tappa sarà a San Diego in California dove la Roma sfiderà il Tottenham (25 luglio), poi il trasferimento a Dallas per la gara contro il Barcellona (30 luglio) e infine sosta a Boston, a casa del presidente Pallotta, prima di volare a New York per l’ultima partita con il Real Madrid (7 agosto).





