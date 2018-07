Roma, ecco la lista dei 31 convocati per il ritiro a Trigoria: fuori Peres, ci sono 4 Primavera

di Gianluca Lengua

Eusebio Di Francesco ha reso nota la lista dei giocatori che prenderanno parte al ritiro di Trigoria dal 9 al 20 luglio. La stagione 2018-19 della Roma entra quindi nel vivo con i giallorossi che lunedì daranno il via alla preparazione estiva, che proseguirà successivamente con il Tour negli Stati Uniti. Il tecnico ha tenuto fuori dal ritiro Castan, Gyomber, Ponce, Matteo Ricci, Soleri e Seck tutti rientrati dai prestiti. Non c'è nemmeno Bruno Peres che si trasferirà in prestito al San Paolo, mentre dalla Primavera sono stati chiamati Riccardi e i tre portieri Romagnoli, Greco e Cardinali.



Ecco qui di seguito la lista dei giocatori che domenica sera si ritroveranno al centro sportivo Fulvio Bernardini.



PORTIERI: MIRANTE, CARDINALI, GRECO, ROMAGNOLI



DIFENSORI: BIANDA, CAPRADOSSI, JESUS, KARSDORP, MANOLAS, MARCANO, SANTON, FLORENZI, PELLEGRINI LUCA



CENTROCAMPISTI: CORIC, CRISTANTE, DE ROSSI, GONALONS, PELLEGRINI, GERSON, STROOTMAN, PASTORE, RICCARDI



ATTACCANTI: DEFREL, DZEKO, EL SHAARAWY, PEROTTI, KLUIVERT, SCHICK, UNDER, ANTONUCCI, VERDE







