Roma, ecco la lista per la Champions: fuori Fuzato e Bianda

a Roma ha presentato alla UEFA la lista dei calciatori che potranno prendere parte alla fase a gironi di Champions League.Gli uomini di Di Francesco saranno infatti impegnati nel Gruppo G insieme a Real Madrid, CSKA Mosca e Viktoria Plzen, con la prima gara della manifestazione che vedrà impegnati i giallorossi il 19 settembre al Santiago Bernabeu contro gli spagnoli campioni in carica della competizione.

La Roma ha 4 giocatori formati nel club (DDR, Flore, i due Pellegrini) e 5 formati in Italia (El Sha, Cristante, Zaniolo, Santon e mirante). Escluso Fuzato (e Bianda): il portiere può essere inserito successivamente in caso di sostituiziojne di un portiere che dovrà stare fermo 30 giorni er infortunio.



Qui di seguito l'elenco dei giallorossi:



1 OLSEN Robin Patrick



2 KARSDORP Rick



3 PELLEGRINI Luca



4 CRISTANTE Bryan



5 JESUS NUNES Juan Guilherme



7 PELLEGRINI Lorenzo



8 PEROTTI ALMEIRA Diego



9 DZEKO Edin



11 KOLAROV Aleksandar



14 SCHICK Patrik



15 MARCANO SIERRA Ivan



16 DE ROSSI Daniele



17 UNDER Cengiz



18 SANTON Davide



19 CORIC Ante



20 FAZIO Federico Julian



22 ZANIOLO Nicolò



24 FLORENZI Alessandro



27 PASTORE Javier Matias



34 KLUIVERT Justin Dean



42 NZONZI Steven Nkemboanza Mike Christopher



44 MANOLAS Konstantinos



54 CELAR Zan



83 MIRANTE Antonio



92 EL SHAARAWY Stephan

