Roma, ecco la nuova maglia "away" per la stagione 2018/2019

di Gianluca Lengua

AS Roma e Nike lanciano la nuova divisa away per la stagione 2018-19: domina il grigio, che richiama il manto della lupa capitolina (presente all’interno dello stemma del club), affermando ancora una volta l’indissolubile legame tra il club e la città di Roma.



«Questa divisa è semplicemente una storia a colori che prende ispirazione dalla lupa. Una sofisticata divisa grigio lupo ben si adatta all’alone mitologico che avvolge la città e sottolinea il grande valore conferito dal club a questo importante simbolo», spiega Pete Hoppins, Nike Football Apparel Senior Design Director. .



Sul retro del colletto torna lo storico lupetto, il logo apparso periodicamente sulle divise della Roma tra il 1978 e il 2016: «Il lupetto fa parte della storia dell’AS Roma. Qui lo abbiamo usato per rimarcare il legame con la tradizione del club», aggiunge Hoppins. La nuova maglia away sarà in vendita a partire dal 28 giugno.

