Roma, ecco William Bianda: «Felice di essere qui». Domani visite mediche e firma

di Gianluca Lengua

Il nono acquisto del mercato estivo di Monchi è atterrato poco dopo le 19 all’aeroporto di Fiumicino. William Bianda classe 2000 è si imbarcato nel pomeriggio da Parigi per cominciare la sua nuova avventura in giallorosso: «Sono felice di essere qui», ha detto ai cronisti in attesa. Un giovane di talento che in Francia paragonano a Varane per il suo stile di gioco: centrale di difesa del Lens (squadra di Ligue 2), Bianda è già nel giro della nazionale ed ha grandi prospettive di crescita. Monchi ha investito quasi sei milioni di euro su questa promessa del calcio per via della sua fisicità, potenza e precisione, oltre che per la grande precisione nel tiro. Domani alle 8 sosterrà le visite mediche e nel pomeriggio firmerà il contratto che lo legherà ai giallorossi per i prossimi 5 anni.

