Roma, El Shaarawy si candida per un posto in attacco. De Rossi non si allena in gruppo

di Gianluca Lengua

Il ds Monchi ha costruito il reparto offensivo con l’obiettivo di scatenare la concorrenza e aumentare il rendimento dei singoli. Un’idea che al momento non ha dato i suoi frutti dati gli scarsi risultati dei giallorossi in questo inizio campionato (4 punti in 3 partite), ma la carica e le motivazioni che Di Francesco ha trasferito alla squadra durante la sosta potrebbero ridare un nuovo volto alla Roma. Con Schick infortunato a destra, Kluivert ancora troppo acerbo e Perotti appena recuperato, tutto lascia pensare che contro il Chievo dovrebbe partire titolare proprio El Shaarawy: il Faraone appare il più carico in allenamento, nell’amichevole con il Benevento è stato il più forma dei giallorossi e oggi il club ha diffuso il video di una sua rete a seguito di una potente percussione. Stephan giocherà insieme con Dzeko e Under, entrambi rientrati dalle rispettive nazionali, ed entrambi alla ricerca del gol. Un lieve affaticamento muscolare ha fermato De Rossi che oggi ha svolto allenamento individuale assieme a Schick (lesione all’inguine), Pastore (lesione al polpaccio) e Manolas (distorsione alla caviglia). Daniele, che fino ad oggi si è allenato regolarmente, ha anche saltato l’amichevole con il Benevento per “gestione fisica” e la scorsa settimana non ha partecipato a quattro sedute per lo stesso motivo. Se dovesse recuperare in tempo per il Chievo è possibile che giochi assieme a Nzonzi nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1, il terzo centrocampista sarà uno tra Pellegrini e Cristante.

