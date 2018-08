Roma, El Shaarawy: «Strootman grande perdita, ma abbiamo giovani di talento»

di Gianluca Lengua

È stato sull’orlo di essere ceduto anche lui, ma all’ultimo Stephan El Shaarawy ha puntato i piedi ed è rimasto a Roma nonostante sulla fascia sinistra ci sia una grande concorrenza. A lottare per un posto lì davanti ci sono Perotti, Kluivert e da Roma-Atalanta anche Pastore, quattro giocatori per una maglia, forse, troppi ma né il Faraone né Diego hanno accettato la cessione. A farne le spese è stato Strootman spedito al Marsiglia per 25 milioni più 3 di bonus, con le partenze anche Alisson e Nainggolan la rosa della Roma ha subito molti cambiamenti che hanno alterato gli equilibri: «Ci sono state cessioni importanti, all’inizio della scorsa stagione si facevano gli stessi discorsi e siamo arrivati in semifinale di Champions. Kevin è una mancanza grande, nel gruppo e nello spogliatoio era un uomo carismatico, uno che si faceva sentire. Ci sono, però, giovani di grande talento, nei quali crede la società e noi compagni. Non dobbiamo dare giudizi affrettati dopo due giornate, i giovani devono crescere perché hanno talento e l’hanno dimostrato. CI sono i presupposti per fare le cose come l’anno scorso», ha detto El Shaarawy in un’intervista a Sky Sport. Dopo il pareggio contro l’Atalanta all’Olimpico, si è posto l’accento sul 4-3-3 di Di Francesco che non sarebbe il modulo di gioco migliore da schierare in campo con i giocatori a disposizione: «La differenza la fanno più la determinazione con la quale fai le cose. Nel secondo tempo abbiamo cambiato modulo e le cose sono cambiate, ma è stata la reazione e l’orgoglio nel reagire e per fare gol a fare la differenza. Il mister ruota molti giocatori, ci fa sentire tutti importanti. Io punto sullo spirito di sacrificio che abbiamo avuto nel secondo tempo. È stato comunque un pareggio che ci può far partire col piede giusto contro il Milan. Dobbiamo ripartire dalla rimonta». Chiusura sulla Juventus e Cristiano Ronaldo: «Sono più forti dell’anno scorso, sarà difficile mantenere il passo. Hanno alternative importanti, noi dobbiamo fare il nostro campionato senza pensare troppo alla Juve. Pensiamo a vincere, poi si vedrà. Ronaldo? Le difese italiane sono più difficili da superare rispetto ad altri campionati. È stato anche sfortunato, si è visto nelle due partite il suo talento, poteva andare in gol. Il suo gol arriverà presto».





