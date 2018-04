Roma, in estate la volerà negli Usa per partecipare all’International Champions Cup

di Gianluca Lengua

Anche questa estate la Roma volerà negli Stati Uniti per partecipare all’International Champions Cup. A dare l’annuncio è il club giallorosso: si tratterà della terza partecipazione consecutiva alla competizione in America e della quarta in totale, considerando anche l’esperienza in Australia nel 2015. «Essere considerati tra le squadre più importanti del mondo è un motivo di orgoglio. Tradizionalmente l’ICC e Relevent portano negli Stati Uniti e in tante altre parti del globo le più forti formazioni europee. Aver ricevuto ancora una volta l’invito a partecipare è senza dubbio un gradito riconoscimento per il lavoro svolto da questa società dentro e fuori dal campo», ha dichiarato l’amministratore delegato del club Umberto Gandini. La Roma dovrebbe giocare in Texas e California per poi tornare a Boston in Massachusetts, con i giallorossi anche Real Madrid, Liverpool, Juventus, Manchester City, Psg e Siviglia. Prima della tournée il ritiro in una località di montagna (o Trigoria) che resta ancora top secret.

