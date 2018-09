Il vizietto di Eusebio: cambiare troppo e male

di Mimmo Ferretti

Non ce n’era bisogno. A conti fatti, non c’era proprio bisogno di cambiare ancora una volta il modulo di gioco, passando in corsa dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Va bene cambiare i giocatori, ma perché cambiare anche lo schema dopo che, non senza fatica, si era trovata una mezza quadratura del cerchio? S’era detto, durante la sosta: se si torna al 4-3-3, poi si deve andare avanti per quella strada. Senza più commettere gli errori del passato. Invece, cambio di modulo in corsa e partita riaperta in favore degli avversari. Resta da capire, ma forse non lo capiremo mai, perché sostituendo Florenzi e Pellegrini in contemporanea si sia voluto cambiare anche l’assetto di gioco. Karsdorp dentro, Florenzi fuori e ancora 4-3-3: perché no? E se Zaniolo alla vigilia era stato messo da Eusebio Di Francesco in concorrenza con Pellegrini, perché non dentro lui anziché De Rossi? Con DDR dentro, inevitabilmente la Roma è stata “costretta” a giocare il 4-2-3-1. E si è persa per strada, perché costretta per l’ennesima volta a recuperare al volo spazio, misure e posizioni. Senza trovarle, però.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO