Roma, Fazio: «Lotteremo fino alla fine per rimontare»

«Abbiamo segnato due gol e avuto molte occasioni per segnare nel primo tempo. Nella ripresa no, abbiamo sbagliato molto. Però pensiamo positivo, siamo dei guerrieri e lotteremo fino all'ultimo secondo come abbiamo dimostrato finora. Daremo tutto per la nostra gente e per rimontare lo svantaggio». Così Federico Fazio, difensore della Roma, dopo il 5-2 subito dal Liverpool, ai microfoni di Premium sport. «Un caso che i due gol segnati siano arrivati quando è uscito Salah? Sì, non li abbiamo fatti per quello. Noi abbiamo lottato allo stesso modo per tutta la partita, poi questo è il calcio. Siamo una grande squadra e vogliamo arrivare lontano», conclude il difensore dei giallorossi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA