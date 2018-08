Roma, Fazio: «Miglioreremo i risultati all'Olimpico. La difesa sarà la forza della squadra»

di Gianluca Lengua

Assieme a Manolas, Federico Fazio è un punto fermo della difesa di Eusebio Di Francesco, l’argentino la scorsa stagione ha totalizzato 45 presenze diventando uno dei protagonisti della cavalcata fino alla semifinale di Champions League. Sarà complicato per i giallorossi ripercorrere la stessa strada in ambito europeo, ma sicuramente si può fare meglio in campionato: «La difesa deve essere la forza della squadra perché ti fa arrivare lontano. Dobbiamo migliorare i risultati in casa, ci sono tanti giocatori nuovi e c'è già sintonia con Di Francesco. Siamo in crescita ogni giorno e faremo una grande partita contro l’Atalanta per cominciare bene davanti al nostro pubblico. Obiettivi? Crescere partita dopo partita e prendere lo stesso ritmo della scorsa stagione», ha detto Fazio a Sky Sport. Lunedì sera i giallorossi affronteranno l’Atalanta, una squadra che potrebbe essere distratta dal playoff di ritorno di Europa League che si giocherà giovedì prossimo contro il Copenaghen: «Sono in un grande momento perché hanno giocato il preliminare, hanno più ritmo è una squadra che fisicamente sta bene come tutte le squadre di Gasperini. Il Papu Gomez? Lo conosco bene, siamo stati tanti anni in nazionale. Sta in un momento grandissimo e ha trovato il suo posto a Bergamo».

