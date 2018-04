Roma, Fazio: «Orgogliosi di giocare contro il Barça. Messi? Il numero uno»

di Gianluca Lengua

Fermare Messi. «Lo conoscono bene tutti, è il migliore al mondo. Vediamo quello che fa ogni giorno, ma dobbiamo pensare a tutti con rispetto e anche alla Roma, la nostra squadra, è fondamentale. Messi ed io non ci siamo detti niente di particolare. Sapeva e conosce bene la Roma, come noi conosciamo loro. Sarà una grande sfida».



Suarez. «È un grande attaccante, non pensiamo solo a loro ma anche alla nostra squadra».



Squadra bassa. «Non vogliamo dargli vantaggi. L’atteggiamento sarà quello giusto».



Le critiche a Messi. «Tutti quelli che vivono il calcio sanno che è uno dei migliori. Tutti conosciamo la sua qualità».



Segnare al Barcellona. «Un grande Siviglia sabato gli ha fatto pressione.È mancato solo il colpo per chiudere il match. Vedremo oggi cosa faranno contro il Bayern Monaco».



Barcellona favorito. «Non vogliamo parlare di percentuali, credo sia una grande partita e con umiltà e rispetto, ma con entusiasmo e ambizione vogliamo andare avanti e fare grandi cose. Dobbiamo guardare avanti e al futuro e cercare di fare il massimo».



Totti come Iniesta. «Sono due giocatori diversi, uno ha fatto tutta la carriera nella Roma, l’altro è un idolo nel Barcellona e nel calcio. Francesco è ancora con noi contribuendo con la sua esperienza».



Difesa a quattro. «Io ho giocato sempre a quattro, ma possono giocare anche a tre. Posso giocare anche a sinistra e a destra, sono a disposizione del mister».

© RIPRODUZIONE RISERVATA