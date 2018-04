​Roma, Fazio e Perotti: «Barça sotto pressione. Vogliamo fare la storia»

«Anche noi siamo una grande squadra e vogliamo fare una buona partita»: gli argentini della Roma, Federico Fazio e Diego Perotti, nell'antivigilia del quarto di finale di Champions contro la corazzata Barcellona, non si danno già per sconfitti. «Noi avremo l'illusione, ma loro avranno pressione», confidano in un'intervista a due voci a “Marca” nella quale confidano di trovarsi di fronte il compagno di nazionale, Leo Messi: «Speriamo che Leo giochi, in Champions vogliamo misurarci al meglio», dicono i due giallorossi che vogliono «fare la storia in Champions». Reduci dai giorni di ritiro con la Pulce con la Seleccion, Fazio e Perotti assicurano di «non aver parlato con Leo della partita. Sappiamo quello che vale Leo ma dovremmo anche pensare a come contrastare Jordi Alba, Iniesta... Anche noi siamo una grande squadra e vogliamo fare una buona eliminatoria, anche se il Barça è il favorito della Champions. Il problema per loro è che hanno l'obbligo di vincere e forse questo metterà pressione loro addosso. Da parte nostra - assicurano i due ex “sevillisti” - speriamo di poter andare avanti nella competizione. Per noi è la prima volta nei quarti di finale di Champions e giochiamo per di più contro i migliori». «Non abbiamo possibilità di lottare per lo scudetto, ma abbiamo la possibilità di far entrare la Roma tra le prime quattro d'Europa», dice Perotti. «Non possiamo trascurare il campionato ma vogliamo fare la storia», aggiunge Fazio, secondo cui l'assenza di pressione può essere uno dei punti di forza della Roma: «Se non ti diverti a giocare un quarto di finale contro Messi al Camp Nou, non ti piace nulla nella vita - spiega il centrale argentino - e vogliamo vogliamo giocarcela e fare la storia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA