Roma, Fazio: «Sarà bello affrontare Ronaldo, la Serie A ha fatto un salto di qualità»

di Gianluca Lengua

Niente paura. È questo il motto della difesa romanista pronunciato in coro da Manolas e Fazio. Niente paura della Juventus, niente paura di Cristiano Ronaldo, il marziano atterrato dal Real Madrid per spingere i bianconeri verso la vittoria della Champions League: «È importante che giocatori di livello arrivino in Serie A, in questo modo il campionato fa un salto di qualità e diventa ancora più competitivo. È fantastico affrontare i migliori. Non parlo solo di Juve, ma anche delle altre squadre. Sarà una bella stagione, il nostro obiettivo è quello di andare avanti in tre competizioni, abbiamo dimostrato di poterlo fare e vogliamo riuscirci anche quest’anno, ripetendo e migliorando quanto fatto l'anno scorso. È molto importante mantenere questo livello e continuare a competere con le avversarie più forti, proprio come abbiamo fatto nella passata Champions», sono le parole di Federico Fazio rilasciate a Espn. L'argentino ha accolto in rosa Javier Pastore, un suo connazionale: «Ha già giocato in Serie A e conosce la lingua. È un calciatore di esperienza che ha fatto fare un salto di qualità alla nostra squadra. Siamo contenti di lui e degli altri arrivi». Fazio si è aggregato alla squadra in ritardo per via del Mondiale giocato in Russia con la sua Argentina: «È stata un’esperienza unica e incredibile. Non vincere conta poco, l’importante è giocarsela e godersi ogni momento. Ci sono tante squadre che possono ambire al titolo. È stata una competizione differente da quelle precedenti, il calcio è diventato molto più equilibrato».

