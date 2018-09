Roma femminile, trionfo nel Trofeo Luisa Petrucci: poker contro la Florentia

di Enrico Zarelli

Dopo la presentazione sulla scalinata di Trinità dei Monti, la Roma femminile è scesa in campo per il Trofeo Luisa Petrucci. Le ragazze dell’AS Roma guidate da Betty Bavagnoli si sono imposte per 4-0 sulla Florentia, che sarà anche avversario in campionato il prossimo 27 ottobre (quinta giornata della Serie A) e hanno messo in bacheca il loro primo trofeo. Una coppa speciale, dedicata a quella che viene considerata la mamma di tutti i tifosi della Roma, celebre per il suo ombrellino giallorosso che spuntava in ogni partita dalla Curva Sud.





La vittoria sulla Florentia è arrivata grazie a un’autorete di Vicchiarello, alla quale è seguita la doppietta di Annamaria Serturini, giovane promessa ex Pink Bari, e di Flaminia Simonetti, centrocampista ereditata dalla rosa della scomparsa Res Roma. Un buon numero di spettatori ha seguito l’incontro, confermando l’entusiasmo e la curiosità per l’entrata in scena delle ragazze in giallorosso nel panorama del calcio femminile italiano. Ricorsi a parte, il campionato di Serie A partirà il prossimo 22 settembre, come ufficializzato dalla FIGC. La Roma farà il suo esordio contro il Sassuolo. Poi il battesimo in casa contro il Tavagnacco. Super-sfida con la Juventus campione d’Italia il 20 ottobre.

