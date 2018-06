Roma, il figlio di Cruijff a lezione da Monchi: «Ho imparato dal migliore»

di Gianluca Lengua

Jordi Cruijff, figlio di Johan, a lezione da Monchi. Il tecnico del Maccabi ha passato un’intera giornata assieme al direttore sportivo giallorosso al centro tecnico di Trigoria. Tra la cessione di Nainggolan e l’acquisto di Pastore, il dirigente romanista ha trovato il tempo per dispensare preziosi consigli all’allenatore del club israeliano, squadra di cui è stato anche ds: «Tempo di qualità e di apprendimento insieme al miglior direttore sportivo…Grazie Monchi!», è il post di Cruijff sul proprio profilo Instagram. Sul sito Fanatik, poi, sono apparse alcune dichiarazioni su Cengiz Under: «Sta dimostrando grandi qualità giocando in un campionato così importante come quello italiano. È ancora giovane, può migliorare tanto se continua a lavorare in questo modo».

