Roma, fine settimana di relax per la squadra. Domani la ripresa a Trigoria

La Roma si spacca in due: da una parte ci sono i 13 calciatori che partiranno per le rispettive nazionali, dall’altra il gruppo che rimarrà a Trigoria a proseguire gli allenamenti in vista di Chievo e Real Madrid. Eusebio già da ieri si è messo a lavoro con i preparatori atletici per comporre un programma dettagliato dei prossimi 10 giorni (giovedì la Roma sarà ospite al Ciro Vigorito per un’amichevole contro il Benevento), mentre parte della squadra ha staccato la spina prima di riprendere le sedute: Under è stato convocato in nazionale ed è volato in Turchia per partecipare alle partite contro Russia in Svezia, lì è stato a cena con Calhanoglu, l’attaccante del Milan che qualche giorno prima ha trionfato a San Siro proprio contro la Roma; Nzonzi è tornato in Francia e ha visitato il Racing Club de France Football Colombes 92, la sua prima squadra, per festeggiare allo Stade Yves-du-Manoi la vittoria del Mondiale assieme a centinaia di tifosi; Olsen è in Svezia (giocherà contro Austria e Turchia) ed ha partecipato a un matrimonio; Karsdorp ha festeggiato i 22 anni della moglie Astrid. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani alle 17, l’ambiente non ha digerito le prestazioni contro Atalanta e Milan, ma sarà compito di Di Francesco risollevare le sorti di una squadra confusa in cerca di equilibrio. La dirigenza resta a guardare (Monchi trascorrerà qualche giorno di relax a Venezia con la famiglia), mentre il presidente Pallotta non ha ancora pronunciato dichiarazioni pubbliche sulle prime tre giornate, ma è pronto a prendere in mano la situazione nel caso in cui non ci fosse una repentina inversione di tendenza.



