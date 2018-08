Roma, Florenzi: «Non puoi piacere tutti, ma darò tutto per questa maglia»

di Gianluca Lengua

«Oggi è sicuramente un giorno importante per me. Voglio abbracciare idealmente tutti i tifosi che sono contenti insieme a me di questo rinnovo. Li abbraccio uno per uno. So anche che ci sono tifosi che stanno così e così perché pensano che non merito questo rinnovo per le prestazioni dell’anno scorso. Sto già lavorando per fargli cambiare idea, è questo il mio obiettivo. Poi so che ci sono anche persone che a prescindere da come gioco, non gli va bene che io porti questa maglia. Sono state dette cose che mi hanno fatto male, ma che mi hanno insegnato tanto. Io ho sempre cercato di piacere a tutti, ma da questa trattativa ho imparato una cosa: “Alessà, non puoi piacere a tutti”. E’ una cosa che mi porterò anche nella vita, non solo nel calcio. So che non ho le stesse qualità di Totti, non mi viene riconosciuta giustamente la stessa passione e visceralità che ha Daniele per la Roma. Per qualcuno loro due sono un ingombro per me, ma si sbagliano del tutto. Per me loro sono due amici, che mi hanno insegnato tanto, cosa vuole dire essere romano e romanista. Mi hanno insegnato che bisogna dare tutto per questa maglia». Lo ha detto Alessandro Florenzi a Boston in occasione della conferenza stampa del rinnovo contrattuale.

