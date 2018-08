Roma, Francesco Calvo sarà il nuovo Chief Revenue Officer. Pallotta: «Porterà esperienza e ricavi»

di Gianluca Lengua

La Roma ha annunciato che Francesco Calvo sarà il nuovo Chief Revenue Officer del club. Il dirigente, con una lunga carriera alle spalle nel mondo dello sport ad appena quarantuno anni, arriva alla Roma dal Barcellona, dove ricopriva lo stesso ruolo. Prima di lavorare nel club catalano, nel 2015, Calvo ha trascorso quattro anni alla Juventus, inizialmente come direttore commerciale e poi come Chief Revenue Officer.

Precedentemente Calvo ha fatto parte del management di Philip Morris International, dove ha lavorato nella Formula 1 e nel marketing legato al mondo dei motori. Calvo entrerà in carica a settembre.



«Sono felice di annunciare il passaggio di Francesco dal Barcellona alla Roma. Quando abbiamo deciso di nominare un nuovo Chief Revenue Officer nel nostro Comitato Esecutivo, Francesco era la nostra prima scelta e possiamo ritenerci molto fortunati del suo arrivo, perché porterà alla Roma la sua enorme esperienza nel mondo del calcio italiano ed europeo. Francesco sarà incaricato di accrescere i ricavi del club a livello globale, con l’obiettivo di poter continuare a competere ai massimi livelli dentro e fuori dal campo», ha detto il presidente del club Jim Pallotta.



«Sono davvero entusiasta di far parte della Roma. Questa è una società ambiziosa con un’eccezionale visione per il futuro e rappresenta una delle più innovative e interessanti opportunità nel mondo del marketing dello sport. Ci troviamo in un momento entusiasmante per la Roma e per tutta la Serie A: il campionato sta mostrando segni di crescita molto positivi e sono certo che ci siano tutti gli ingredienti per avere successo in Italia e nel mondo», sono le parole del nuovo dirigente giallorosso.

