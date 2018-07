Roma, Francesco Totti vola in Russia per la Legends Cup

di Gianluca Lengua

Francesco Totti vola in Russia, non per assistere alle semifinali del Mondiale, ma disputare la Legends Cup meglio conosciuta come Mondialito. L’ex capitano giallorosso ha già raggiunto Mosca insieme con altre stelle del passato e vestirà la maglia dell’Italia, tra gli altri convocati azzurri ci sono: Christian Abbiati, Gianluca Zambrotta, Paolo Maldini, Massimo Oddo, Christian Zaccardo, Marco Cassetti, Luigi Di Biagio, Luciano Zauri, Angelo Carbone, Stefano Fiore, Marco Delvecchio e David Di Michele. Le 8 squadre, che saranno divise in due gironi, saranno Russia, Italia, Germania, America, Portogallo, Francia, Cina e International Stars Team. Non è la prima volta che Totti vola in Russia dopo aver dato l'addio al calcio, l'ultima volta è accaduto lo scorso febbraio quando Francesco ha dato spettaccolo con gol e tocchi di tacco che hanno rievocato il passato.

