Roma, Fuzato sbarca a Fiumicino. Domani visite mediche e firma

di Gianluca Lengua

Abito blu e camicia bianca: con questo look insolito per un calciatore Daniel Fuzato si è presentato stamattina all’aeroporto di Fiumicino con un volo proveniente da San Paolo, ad attenderlo Diego Tavano uno dei suoi due agenti. Il terzo portiere giallorosso annunciato ieri da Monchi in conferenza stampa, è stato prelevato dal settore giovanile del Palmeiras per 500 mila euro e firmerà un contratto di quattro anni. Dopo l’addio al calcio di Bodgan Lobont, la Roma ha puntato, quindi, su un giovane classe ’97 che è stato nel mirino anche di Fiorentina e Bordeaux. Fuzato non ha mai esordito in un campionato professionistico ed è stato anche questo uno dei motivi che lo ha spinto ad accettare l’avventura in Italia, nella giornata di domani si sottoporrà alle visite mediche e alla firma del contratto.

