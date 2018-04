Roma, Gandini: «La città sta vivendo un sogno. Possiamo scrivere una pagina di storia»

di Gianluca Lengua

«Alla finale di Champion crediamo tutti, perché giochiamo una semifinale, cosa che non capita a tutte le squadre e tutti i giorni». Lo ha detto l’amministratore delegato della Roma Umberto Gandini intervistato a Radio 24 sulla partita di martedì tra i giallorossi e il Liverpool. Il dirigente racconta come sta vivendo la società un traguardo storico in campo internazionale che mancava da oltre 30 anni: «Credo che dopo il Barcellona si è entrati in una specie di sogno. Rappresenta moltissimo per la dirigenza e il presidente Pallotta, ma anche per la città, che vive un rapporto molto forte per la squadra. Il Liverpool? Giochiamo contro una formazione forte e blasonata, ha vinto 5 Coppe Campioni ed è molto forte davanti. Ma è una squadra che concede abbastanza. Abbiamo l’occasione di scrivere una pagina di storia del calcio e quindi ci proveremo». La Roma è reduce da una vittoria in trasferta contro la Spal, mentre i Liverpool ha pareggiato con il West Bromwich Albion ultimo in classifica: «Noi in questo periodo stiamo bene e i momenti positivi della stagione finora sono anche coincisi con gli appuntamenti europei. È difficile dire se siamo una squadra costruita per l’Europa, ma finora con Shakhtar e Barcellona abbiamo sempre interpretato al meglio tutte le sfide».

