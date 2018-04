Roma-Genoa, le pagelle: Kolarov detta legge, Gerson fa un errore fatale

di Alessandro Angeloni

Il migliore in campo è il risultato. ALISSON 6 Un paio di uscite salva pericolo nel primo tempo, e nulla più. Piantato sul gol di Lapadula e poi respinge un tiro, che sarebbe finito a lato, di Pepito Rossi. Paura nel finale. FLORENZI 6 Sta spesso alto, pronto ad accompagnare Under (poi Schick), suo coinquilino di fascia. Ha l’occasione di firmare il raddoppio, ma strozza il tiro in corsa, nella ripresa Perin gli nega due gol, ma in un’occasione sceglie l’egoismo (c’era Dzeko solo). Impreciso su qualche...

