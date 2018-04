Roma, con Genoa e Spal turnover totale pensando al Liverpool

di Ugo Trani

«Dovrò comunque cambiare contro il Genoa per dare freschezza alla squadra». Di Francesco, lasciando domenica sera l’Olimpico, ha subito indicato il prossimo step. Domani, nello scomodo turno infrasettimanale, non potrà fare a meno del turnover. La Roma è stanca, fisicamente e mentalmente, pure nei suoi interpreti di garanzia. L’intervento, di conseguenza, è necessario in questa volata Champions che sarà lunga ancora 6 partite, alle quali però i giallorossi dovranno sommare pure le 2 di semifinale contro il Liverpool. L’allenatore, insomma, è pronto alla rotazione post derby: possibili 4-5 cambi nella formazione di partenza.



