Roma, i due Pellegrini in dubbio per la gara contro il Torino

di Redazione Sport

La Roma si è ritrovata ieri mattina al Bernardini per proseguire la preparazione in vista dell’esordio in campionato con il Torino, domenica alle ore 18 all’Olimpico Grande Torino. Tutti a disposizione di Di Francesco ad eccezione di Luca e Lorenzo Pellegrini, chehannosvolto lavoro differenziato e che si uniranno al gruppo nei prossimi giorni. Entrambi dovrebbero essere a disposizione per l’inizio di campionato. Dopo il riscaldamento in palestra, la squadra ha sostenuto una seduta tattica in campo.E’ rientrato in gruppo da sabato anche Under, che domenica dovrà partire titolare nel tridente (Olsen si gioca il posto conMirante). Di Francesco ha concesso un altro giorno di riposo alla squadra, che evidentemente ha ancora nelle gambe la tournée negli Usa. Appuntamento a Trigoria domani mattina.

