Nainggolan: «Roma, non è finita». Stampa inglese: Radja nel mirino dell'Arsenal

di Gianluca Lengua

Radja Nainggolan ci ha creduto fino alla fine, ha lottato e combattuto contro la corazzata Liverpool, anche sul 5 a 0. All’Olimpico ci vorrà un altro miracolo per arrivare in finale, lo stesso fatto contro il Barcellona: «Con il 5-2 abbiamo ancora la possibilità di sperare per andare avanti. Speriamo di poter rimontare come fatto contro i blaugrana e passare in finale con il 3-0. Sappiamo che sarà difficile, ma ci siamo già riusciti una volta», ha detto il Ninja al al quotidiano belga Het Laatste Nieuws.



Il centrocampista giallorosso resta al centro delle voci di mercato: a gennaio si sono interessati a lui i cinesi del Beijing, ma Monchi ha fermato sul nascere la trattativa e lo stesso Nainggolan ha rifiutato, nonostante la proposta da 13 milioni all’anno. In vista di questa estate, invece, si starebbe facendo sotto l’Arsenal. Secondo il Sun sarà Luis Enrique il tecnico che allenerà i Gunners dopo Wenger, ed è proprio l’ex allenatore della Roma a voler in squadra Nainggolan. Radja in Inghilterra piace anche a Manchester United e Chelsea e la sua valutazione è di 51 milioni di euro.

