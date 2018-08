Roma, Javier cerca il vero Pastore

di Stefano Carina

La magia di Dzeko, l’impatto devastante di Kluivert, la sicurezza di Manolas ma anche la giornata-no di Pastore. Torino-Roma ha regalato sorrisi ma anche motivi di riflessione. In primis sull’argentino. «Poteva fare meglio, deve ritrovare qualità. Ha bisogno di continuità, così da favorire il palleggio» le prime riflessioni (non banali) nel post-gara di Di Francesco. Il tecnico, con poche parole, centra il problema: qualità e continuità. Due caratteristiche che Pastore, nell’ultimo biennio altalenante a Parigi, ha smarrito ma che può/deve ritrovare, visto che appartengono al suo bagaglio tecnico, tanto da indurre Monchi quest’estate a preferirlo a Zyiech. Eusebio martedì lo ha preso da parte e ci ha parlato. Un colloquio franco, volto a rasserenarlo perché quando sei un calciatore del valore dell’argentino, sei il primo a renderti conto se le cose non vanno. Pastore è venuto alla Roma per regalarle imprevedibilità e qualità. Quella che a Torino - ma anche nelle amichevoli estive - s’è vista con difficoltà. Con una differenza: se nell’International Champions Cup, l’ex Psg sembrava attento a rispettare i dettami tattici consegnategli, a Torino è andato dove ha voluto, cercandosi la posizione che alla fine non ha mai trovato.

