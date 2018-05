Roma-Juventus, ecco le informazioni sui biglietti per la partita del 13 maggio

La Roma ha comunicato che, a partire dalle ore 14 di venerdì 4 maggio, sarà possibile acquistare i biglietti per Roma-Juventus, gara in programma il 13 maggio, alle 20:45, allo stadio Olimpico.



Di seguito le modalità in programma:

- Prevendita riservata ai titolari di Abbonamento 3 gare UCL 17/18 e ai titolari di Fidelity Card AS Roma non abbonati su tutti i posti disponibili: dalle ore 14.00 di venerdì 4, alle ore 23.59 di domenica 6 maggio 2018, presso tutti i punti vendita abilitati o online tramite il link che sarà reso disponibile su asroma.com (I possessori di abbonamento UCL Home non potranno esercitare la prelazione sul canale web).



- Vendita libera: dalle ore 10.00 di lunedì 7 maggio 2018, presso tutti i punti vendita abilitati o tramite il link che sarà reso disponibile su asroma.com.



NOTE

Il settore Distinti Nord verrà messo in vendita solo dopo l’eventuale esaurimento dei Distinti Sud.

I biglietti FAMIGLIA ALL IN/JUNIOR CLUB/DISABILI o INVALIDI 100% CON ACCOMPAGNATORE sono acquistabili esclusivamente presso gli AS ROMA STORE e il Centro Servizi AS Roma. Il pacchetto minimo per il settore Famiglia prevede la presenza di almeno un adulto ed un Under 14. Tali biglietti sono personali e non cedibili.

Potranno essere acquistati massimo quattro biglietti a persona.

E’ obbligatorio presentare un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo.

L’accompagnatore adulto di minori di anni 14 (ragazzi nati dopo l’1/1/2004) può acquistare il tagliando dichiarando le generalità del minore o presentandone il codice fiscale, tessera sanitaria o altra tessera di “fidelizzazione” avente i requisiti stabiliti nelle specifiche determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Rimane ferma la possibilità di verifica delle generalità del minore tramite lo stesso codice fiscale, tessera sanitaria o altra tessera di “fidelizzazione”, nel momento dell’accesso allo stadio;

SETTORE OSPITI: in vendita dalle 10.00 di lunedì 7/5 alle 19.00 di sabato 12/5 - Punti vendita abilitati: ricevitorie Vivaticket e sito web www.vivaticket.it.

I possessori di abbonamento UCL Home non potranno esercitare la prelazione sul canale web.



PUNTI VENDITA ABILITATI

AS ROMA STORE:



Via del Corso 25/27, Tel. 06/64521066 – Orari: 10.00/19.00.

Piazza Colonna 360, Tel. 06.69200642 – Orari: 10.00/19.00.

Centro Commerciale “ROMA EST”, Tel. 06/22510448 – Orari 10.00/21.00.

Viale della Primavera 23, Tel. 06.25204327 - Orari: 10.00/13.00–15.30/19.00 (domenica chiuso).

Via Arenula 82, Tel. 06/68809775 – Orari: 10.00/19.00 (domenica 12/18.30).

Viale Marconi 271, Tel. 06.89534131 – Orari: 10.00/13.00-15.45/19.00 (domenica dalle 10.30).

Via Tuscolana 1424, Tel. 06/71072033 – Orari: 10.00/13.00-15.45/19:00 (domenica chiuso).

Via di Portonaccio 68, Tel. 06.43252466 – Orari: 10.00/19.00 (domenica chiuso).

Centro Commerciale “DIMA”, Tel. 06.87133905 - Orari: 10.00/14.00-15.00/18.00 (domenica chiuso).

Centro Commerciale “La Romanina”, Tel. 06/72278815 – Orari: 10.00/20.30.

Centro Commerciale “EUROMA2”, Tel. 06/5201184 - Orari: 10.00/20.00.

Valmontone Outlet, Tel. 06.9597275 – Orari: 10.00/13.00-15.30/19.00.

Via Appia Nuova, 263-265 - Roma Tel. 06 7021227- Orari: 10.00/20.00.

Area Commerciale "Parchi della Colombo" - Roma Tel. 06.50931966- Orari: 10.00/13.00-15.00/20.00.

Via Nazionale, 195 - Roma Tel. 06.4821551- Orari: 10.00/20.00.

Area Commerciale “MARKET DA VINCI”, Orari: 10.00/20.00.



CENTRO SERVIZI AS ROMA - Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9.30-18.30) / E-mail: documenti@asroma.it.



RICEVITORIE VIVATICKET ABILITATE AS ROMA (www.vivaticket.it).

FORO ITALICO TICKET OFFICE – VIALE DELLE OLIMPIADI NR. 61

TICKET VILLA BORGHESE – VIA GIOVANNELLI, 5 ORARI 10.00-18.00 LUN/SAB.

WEB: www.asroma.com - FINO AD 1H PRIMA DEL CALCIO D’INIZIO.



CESSIONE TITOLI D’ACCESSO

Possono essere ceduti esclusivamente I biglietti a tariffa “ACCOMPAGNATORE DISABILE” collegandosi al seguente link: http://biglietti.asroma.com/TT/TransferTitle/MatchSelection?lang=it. La cessione del titolo sarà attiva fino a 2h prima del calcio d’inizio.



Tutti i tagliandi a tariffa INTERO non possono essere ceduti.



AS ROMA RACCOMANDA E CONSIGLIA DI NON ACQUISTARE TAGLIANDI D’INGRESSO IN CIRCUITI O CANALI WEB DIVERSI DA QUELLI UFFICIALI SOPRA INDICATI



MODALITÀ DI ACCESSO ALL’IMPIANTO PER POSSESSORI DI TITOLI DIGITALI



I titolari di TITOLI D’INGRESSO DIGITALI (abbonamenti o biglietti caricati sulla personale AS ROMA CLUB PRIVILEGE/AS ROMA CARD), dovranno utilizzare la tessera stessa come unico e valido titolo d’accesso ai tornelli.



Ai fini degli ordinari controlli è obbligatorio esibire il TAGLIANDO SEGNAPOSTO per l’esatta identificazione della seduta.

