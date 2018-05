Roma-Juventus alle 20.45 La Diretta i bianconeri a un punto dallo scudetto

Roma e Juventus si sfidano all'Olimpico in uno dei due posticipi in programma alle ore 20.45 della domenica; i giallorossi, che vengono dal non facile successo di Cagliari, hanno bisogno dei 3 punti per la sicura conquista della qualificazione in Champions del prossimo anno, mentre i bianconeri non hanno intenzione di fare alcuno sconto e vogliono festeggiare già da questa sera la conquista del settimo successo di fila in campionato.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI

ROMA: -

JUVENTUS: -

© RIPRODUZIONE RISERVATA