Roma-Juventus, le pagelle: De Rossi il salvagol, Fazio un vero ciclope

di Alessandro Angeloni

Fazio domina l’area, Juan Jesus non sbaglia. Under, scatti a intermittenza. Nainggolan troppo frenetico. ALISSON NG Un primo tempo di riposo quasi assoluto, guardando solo con un po’ di ansia una palla di Dybala che sfiora il palo. La ripresa sulla stessa lunghezza d’onda. FLORENZI 6 Attacca spesso la profondità, con un occhio alle spalle, dove sfreccia ogni tanto Alex Sandro. Under gli dà una mano per quel che può. Poco. FAZIO 6,5 Attento sull’amico e connazionale Higuain e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO