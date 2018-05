Serie A, Roma-Juventus affidata a Tagliavento. Mazzoleni per Crotone-Lazio

Paolo Tagliavento, della sezione di Terni, è l'arbitro designato a dirigere Roma-Juventus, partita che domenica sera potrebbe dare ai bianconeri la certezza del settimo scudetto consecutivo. Inter-Sassulo, importante per l'accesso dei nerazzurri alla prossima Champions, sarà arbitrata da Rosario Abisso. Per Atalanta-Milan, spareggio in chiave Europa League, è stato scelto Marco Guida, mentre Fiorentina-Cagliari, cruciale per la salvezza dei sardi, sarà diretta da Paolo Valeri.



ATALANTA – MILAN h.18.00

GUIDA

CARBONE – FIORITO

IV: GHERSINI

VAR: FABBRI

AVAR: GIALLATINI



BENEVENTO – GENOA Sabato 12/05 h.18.00

CHIFFI

LOMBARDI – CIPRESSA

IV: ILLUZZI

VAR: MARESCA

AVAR: DE MEO



BOLOGNA – CHIEVO

PAIRETTO

POSADO – SANTORO

IV: FOURNEAU

VAR: PASQUA

AVAR: TOLFO



CROTONE – LAZIO

MAZZOLENI

VUOTO – PERETTI

IV: ABBATTISTA

VAR: BANTI

AVAR: SCHENONE



FIORENTINA – CAGLIARI

VALERI

TONOLINI – PAGANESSI

IV: MANGANIELLO

VAR: IRRATI

AVAR: DOBOSZ



H. VERONA – UDINESE

CALVARESE

TASSO – RANGHETTI

IV: SERRA

VAR: DOVERI

AVAR: MONDIN



INTER – SASSUOLO Sabato 12/05 h.20.45

ABISSO

DEL GIOVANE – PRENNA

IV: LA PENNA

VAR: DI BELLO

AVAR: CRISPO



ROMA – JUVENTUS h. 20.45

TAGLIAVENTO

PASSERI – COSTANZO

IV: ROCCHI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: VALERIANI



SAMPDORIA – NAPOLI h. 20.45

GAVILLUCCI

TEGONI – MARRAZZO

IV: GIUA

VAR: MASSA

AVAR: ALASSIO



TORINO – SPAL

MARIANI

BINDONI – DI VUOLO

IV: SACCHI

VAR: DAMATO

AVAR: DI IORIO







© RIPRODUZIONE RISERVATA