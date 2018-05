Roma-Juventus, un punto d'intesa

di Ugo Trani

«È la rivale più pericolosa». Allegri lo ha ripetuto più volte, e non a caso, in questa stagione. Poi ha smesso, ma solo perché, all’inizio del 2018, la Roma si è fermata sul più bello in campionato. L’allenatore bianconero, pur sorpreso dalla frenata, non ha mai rinnegato però quell’investitura. Spinta da una doppia motivazione: 1) la qualità di 14-15 giocatori della rosa giallorossa; 2) lo spessore tecnico-tattico di Di Francesco. Max, a guardare la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO