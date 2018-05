Roma, Karsdorp pronto per il campo: punta alla convocazione con il Sassuolo

di Gianluca Lengua

Sono passati 195 giorni da Roma-Crotone, l’ultima maledetta partita giocata da Rick Karsdorp in cui l’olandese si è lesionato il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Da quel giorno in poi è cominciato l’incubo, sono affiorate le ansie e le paure di non riuscire a recuperare in tempo per il finale di stagione. Effettivamente così è stato, mancano solo due partite allo sciogliete le righe e Rick non ha ancora disputato un match nemmeno con la Primavera, ma lunedì rientrerà in gruppo e potrebbe strappare la convocazione per il Sassuolo. Appuntamento a fine agosto, dunque, per una partita ufficiale, dopo una preparazione sulle gambe e con tante cose da dimostrare, in primis la continuità e la garanzia di essere tornato il calciatore che aveva acquistato Monchi poco meno di un anno fa. Perché è questo il vero punto interrogativo che affligge il direttore sportivo: Karsdorp sarà in grado di essere il titolare fisso della prossima stagione e giocare almeno 45 partite come ha fatto Kolarov?



NESSUN CONTROLLO

Nei giorni scorsi l’ex Feyenoord si sarebbe sottoposto ad alcuni controlli al cuore di routine, ma il club ha smentito categoricamente. Dal termine del campionato il giocatore avrà a disposizione altri due mesi prima del raduno a Trigoria di metà luglio, per recuperare e tornare a tutti gli effetti a disposizione. Quel giorno, Monchi avrà risolto la grana del terzino destro: Peres non ha convinto e Florenzi è in attesa del rinnovo. Se Karsdorp non si fosse infortunato, Alessandro sarebbe stato impiegato nel ruolo di mezzala o esterno d’attacco, ma per necessità Eusebio è stato costretto ad arretrarlo. Oggi Florenzi è un ibrido alla ricerca del contratto più importante della sua carriera, ne discuterà con il club a fine campionato, ma le sue richieste sono quelle di un ingaggio da top player: 4 milioni a stagione.

