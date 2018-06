Roma, Kluivert atteso nella Capitale nelle prossime ore. Accordo trovato con l'Ajax

di Gianluca Lengua

Roma-Kluiver jr. affare fatto. Monchi ha limato gli ultimi dettagli con l’Ajax per l’acquisto dell’esterno che sbarcherà a Roma tra questa sera e domani. Agli olandesi andrà una cifra intorno ai 20 milioni di euro più bonus e una percentuale su una futura rivendita, mentre al calciatore un contratto di cinque anni a 2 milioni netti a stagione. Il 19enne figlio d’arte è il quarto acquisto dal mercato estivo romanista dopo Coric, Marcano e Cristante, un investimento arrivato grazie alla mediazione del procuratore Mino Raiola che sin da subito ha spinto Justin verso Trigoria, convincendolo a non rinnovare il contratto con l’Ajax in scadenza nel 2019. In questi giorni Kluivert si trova a Ibiza dove sta trascorrendo le vacanze, tra qualche ora volerà a Roma per le visite mediche e la firma sul contratto.

