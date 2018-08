Roma, Kluivert: Justin non vuole essere solo il figlio di Patrick

di Alessandro Angeloni

Quando Kluivert jr deciderà una finale di Champions League, allora Patrick sarà il papà di Justin e non viceversa. Perché oggi l'attaccante della Roma è ancora il figlio di Patrick. Magari succederà un giorno quello che è successo nella famiglia Maldini, quando il mitico Cesare si è dovuto inchinare allo strapotere del figlio Paolo. Patrick la finale di Champions l'ha decisa a suo tempo, con un tocchetto furbo dal cuore dell'area di rigore del Milan: lui vestiva la maglia dell'Ajax, poi vestirà fugacemente quella rossonera.

Patrick fece gol anche alla Roma di Capello in Champions, aveva la maglia del Barcellona, ma questo Justin lo saprà: a quella maglia e a quella città è legato, un giorno - ha detto - vorrà andarci a giocare. Patrick era bravo, ha vinto, Justin è bravo e può diventare un fenomeno. E vincere. E' il suo obiettivo, ovvio. Per non essere a vita il figlio di... Parliamo di gol, quello che ora ci si aspetta da questo ragazzino del 1999, nato quattro anni dopo quella finale di Champions, era il 24 maggio del 1995. Era giovane Patrick, figuriamoci se poteva esistere l'erede. Quei venti minuti di Torino lo hanno consacrato nel grande calcio italiano.

