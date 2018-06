Roma, Kluivert sempre più vicino: lascia la vacanza di Ibiza ed è pronto a volare nella Capitale nel prossimo week end

di Redazione Sport

Secondo le ultime indiscrezione Justin Kluivert ha lasciato le vacanze di Ibiza per volare ad Amsterdam e prepararsi a sbarcare nella Capitale nel prossimo week end. Raiola avrebbe trovato l'accordo con Monchi e l'Ajax accettato di cedere il calciatore per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Se ogni casella andrà al posto giusto il giovane attaccante, in scadenza nel 2019, volerebbe a Roma per visite e firma





