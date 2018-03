Roma, Kolarov e Schick: uno stupisce, l'altro delude

di Alessandro Angeloni

BOLOGNA C’è un vecchietto come Kolarov, che mangia l’erba e trova la spinta perenne e c’è un giovincello come Schick, che continua la corsa da solo, come fosse un corpo estraneo, danzando sul terreno, invece di mangiarlo. Alessandro e Patrizio, due fenomeni diversi. Uno non smette di stupire, un altro che non riesce a stupire; uno dà l’esempio, l’altro stenta a raccoglierlo. Uno crossa in area, l’altro non raccoglie, o arriva tardi. Uno pagato due spicci, l’altro una montagna di milioni.



La Roma esce dal Dall’Ara con un solo punto e con la consapevolezza che esiste un ragazzo tutto da recuperare, il cui percorso verso la gloria non è ancora cominciato, e l’altro che la gloria l’ha conosciuta e ora continua a correre comunque come un ragazzino. Settima presenza da titolare, ancora zero gol per Patrik, un destino romano sempre da ricalcolare, come i percorsi del navigatore quando si sbaglia strada. Il problema è che Kolarov non è infinito, mentre Schick è, o dovrebbe/dovrà essere il futuro e questo può non essere un problema, a patto che il ragazzo della Repubblica Ceca non si perda ancora e che si svegli un po’. E che il suo talento prima o poi venga fuori. Viene da una stagione tormentata dagli infortuni, ma è un po’ che sta bene, che ha ripreso. La nazionale, il gol in Cina, erano elementi che giocavano a suo favore, invece a Bologna non ha fatto centro. Qualche tiro timido nel primo tempo e una ripresa ai minimi termini. Ora c’è il Barcellona, poi il derby. L’impressione è che Di Francesco si affidi ancora ai vecchietti. E il futuro per Patrik è ancora da ricalcolare.





