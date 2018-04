Roma, Kolarov: «Vincere la Champions? Dobbiamo provarci»

di Gianluca Lengua

La sua esperienza con il Manchester city potrebbe essere utile per affrontare il Liverpool nella prima semifinale di Champions. Kolarov è rimasto a riposo in campionato per farsi trovare pronto all'appuntamento con Reds al'Anfiels: «Se siamo arrivati qui ci dobbiamo provare. Ora viene il bello, ma anche la parte difficile. Noi siamo qui meritatamente e abbiamo l’obbligo di provare a vincere la Champions»



Somiglianze con il Barcellona. «Col Barcellona abbiamo fatto una grande partita giocando insieme, non giocando solo su Messi. Così dovremo fare domani e solo così potremo fare grandi cose».



Obiettivo semifinale. «Abbiamo dimostrato di essere al livello di una semifinale di Champions. Siamo pronti a fare due grandi partite, domani non si deciderà niente perché ci sarà anche la gara di ritorno».



Gli ex compagni del City. «Dobbiamo giocare da squadra. Loro non sono solo Salah, giocano a un ritmo altissimo e dobbiamo stare attenti a tutti i giocatori».



Vincere la Champions. «Se siamo arrivati qui ci dobbiamo provare. Ora viene il bello ma anche la parte difficile. Noi siamo qui meritatamente e abbiamo l’obbligo di provarci».



Il ruolo di Totti. «Non ho avuto la fortuna di giocarci insieme, ma Francesco è per noi come un compagno di squadra. È tutti i giorni con noi. Ha un ruolo diverso adesso, io non ci ho parlato questa settimana ma a chiunque sia andato da lui avrà dato solo buoni consigli».



Anfield. «La partita porta con sé un’atmosfera speciale. Anfield è uno stadio particolare, ma quando uno è bambino sogna di giocare questa partita. I tifosi gli daranno la carica come faranno i nostri. I giocatori sono consapevoli, li ho visti nel pullman e sono tutti concentrati su quello che li aspetta domani».

