Roma, l’altra vita del buon Pastore: assist e corsa per la squadra

Stefano Carina

Che sia un giocatore “diverso” lo si evince anche dalle parole ieri di Di Francesco: «Leggo che entrambi potrebbero fare il trequartista, secondo me quello è un ruolo che può fare Pastore, mentre Cristante è più centrocampista». A 29 anni, Javier è pronto ad un nuovo debutto in serie A. Il primo, ebbe luogo il 23 agosto del 2009: Palermo-Napoli 2-1. Pronti, via e dopo 44 minuti l’argentino regala l’assist del vantaggio rosanero a Cavani. Un altro Palermo, un altro Pastore....

