Roma, l’amore è ancora Dzeko: Di Francesco rivoluziona l’attacco, Edin resta il punto fermo

Si riparte da…Dzeko. Senza di lui, non era ancora vera Roma. Rivederlo ieri, sorridente e riposato (ha trascorso le vacanze in Giappone e a Dubai) svolgere - anticipando di un giorno - le visite mediche a Villa Stuart (dove ha conosciuto l’ultimo arrivato, il brasiliano Fuzato) e poi andare a Trigoria per salutare vecchi e nuovi compagni, ha regalato la sensazione che la nuova stagione può realmente partire. In silenzio Edin è entrato nei cuori dei tifosi della Roma. E in quello di Di Francesco che a lui non rinuncia...

