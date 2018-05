Roma, la Champions un tesoro da far fruttare

di Massimo Caputi

Un cammino esaltante, contraddistinto da imprese emozionanti, come superare un girone considerato di ferro o eliminare il Barcellona con un 3-0 da favola, una squadra che ha dato tutta se stessa fino all'ultimo e un pubblico fantastico che l'ha sostenuta: è questa la stretta sintesi del viaggio in Champions League della Roma. Un percorso che si è chiuso in semifinale con più di un rimpianto, ma ricco di grandi soddisfazioni. E' stato ancora il Liverpool a infrangere un sogno, ma i presupposti erano assai differenti da quelli di 34 anni fa. Ovvio che ci sia del rammarico, soprattutto per quei maledetti quaranta minuti di sbandamento ad Anfield nell'andata, senza dimenticare le sanguinose ingenuità dell'Olimpico che ne hanno frustrato la rimonta e gli orrori arbitrali, con il 4-2 che sa di beffa. La squadra di Klopp si è dimostrata superiore ma non di molto, ha meritato la finale giocando al meglio le sue carte, prima fra tutte quella di Salah nel primo match. Dell'egiziano si è parlato molto e anche a sproposito: troppo facile rinfacciare, a mesi di distanza, la sua cessione per soli 50 milioni. In tanti hanno dimenticato come lo scorso mercato abbia vissuto un pre e un post determinato dalla cessione di Neymar. Impossibile muovere qualsiasi rimprovero a squadra, tecnico e società, la Roma, vale la pena ricordarlo, partiva dalla terza fascia, e nessuno mai si è sognato di pronosticarla in corsa per la finale di Kiev. Proprio per questo, quanto realizzato in questa Champions va considerato un prezioso punto di partenza. Il club ha raggiunto una dimensione internazionale per la quale ha sempre lavorato, il tecnico si è dimostrato all'altezza con un calcio dinamico e intenso di stile europeo e la squadra ha accresciuto le sue conoscenze tecniche. Il cammino compiuto in questa Champions vale molto, non solo in termini economici che pur sono importanti, è un tesoro da far fruttare continuando ad investire sulla crescita tecnica e mentale della squadra.



