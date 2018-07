Roma, la determinazione di Schick: «Non importa dove, voglio giocare di più e vincere qualcosa d'importante»

di Gianluca Lengua

Al primo giorno di lavoro Patrik Schick si è presentato davanti le telecamere di Roma tv



Come stai? Stai bene? Hai fatto i compiti a casa?

Sto bene. La vacanza è stata lunga, quindi dovevo prepararmi da prima. Ora possiamo ricominciare.

Arriva una stagione importante. Ora ti alleni da subito con i compagni e questo sarà un grande vantaggio.

Sì, è diverso rispetto all’anno scorso. Questa volta posso iniziare con la squadra e per me sarà un vantaggio. Spero di non infortunarmi come è stato l’anno scorso.



Nonostante le vacanze, hai fatto un lavoro specifico con un allenatore di hockey. Che vantaggi ti può dare?

Volevo provare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo. Era un lavoro con un mister di hockey. Si fatica, è stata dura ma era un buon lavoro per dare forza alle gambe. Ho fatto tanta bicicletta e anche esercizi con una macchina per respirare.



È così difficile adattarsi ad un ruolo diverso?

Secondo me è sempre un po’ difficile per ogni giocatore quando gioca non ha giocato mai, ma l’anno scorso ho giocato tante partite come esterno. Non penso che adesso ci saranno problemi.



Dove preferisci giocare?

Io preferisco giocare sempre centrale. Da quando sono piccolo gioco lì e lo preferisco sempre. Prima di tutto, però, voglio giocare, e quindi non importa se lo faccio da esterno o centrale.



Hai visto il Mondiale? C’è qualche giocatore che ti ha impressionato?

Ho visto qualche partita. Mi ha impressionato Golovin della Russia.



Tra i nuovi compagni con chi ti incuriosisce giocare?

Sicuramente Pastore, è un giocatore di grande qualità. Ho visto tante sue partite in tv, sono curioso.



Per cosa firmeresti ora, sia a livello personale che di squadra?

Sono un attaccante, il mio primo obiettivo è fare tanti gol. Prima però voglio vincere qualcosa di importante con la squadra. Siamo una squadra più forte dell’anno scorso, abbiamo comprato nuovi giocatori con qualità. Possiamo allenarci tutti insieme dall’inizio, anche questo può essere un vantaggio. Spero che vinceremo qualcosa di importante così questa stagione sarà ancora più bella dell’ultima.



Ti piace l’idea di giocare con una squadra con tanti giovani?

Sì è vero, siamo tanti giovani ed è vero che il gioco può essere più veloce. Dobbiamo vedere in campo, ancora non abbiamo fatto un allenamento insieme con il pallone.



Sei stato bene nell’allenamento di oggi?

Sì sì, sono state benissimo.



Le altre sul mercato? Come vedi il campionato italiano?

Sì, sarà difficile come l’anno scorso. Non guardo le altre squadre. So che Radja Nainggolan è andato via e poi ho letto qualcosa su Ronaldo alla Juve. Non ho visto altro, vediamo.



Dove devi migliorare? Nel piede destro? Nella cattiveria?

Posso migliorare tutto. Non lo so, forse giocare con il piede destro. Devo migliorare tutto.



Un messaggio ai tifosi della Roma?

Ciao ai tifosi giallorossi, non vedo l’ora di iniziare e giocare davanti a voi. Un saluto e un abbraccio!

